Pjevačica Jana odlučila da smanji grudi

Folkerka Jana Todorović ponosno nosi epitet pjevačice koja ima najveće prirodne grudi na estradi, ali, kako je i sama u više navrata istakla, pozamašno poprsje joj često predstavlja problem. Ipak, ona je godinama odlagala operaciju smanjivanja grudi, budući da se njen suprug nije slagao sa tim, ali sada je Janinim mukama konačno kraj.

– Najzad sam natjerala muža da me pusti da odem da smanjim grudi. Godinama trpim bolove u kičmi. Nekada me boli i desno rame, a to mi pravi ozbiljne probleme kada pejvam.Čim sljedeći put osjetim bol zbog grudi, trčaću kod doktora da ih smanjim – dodala je folkerka,