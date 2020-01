Pjevačica i glumac ponovo zajedno: Vole zajednički život

Ченнинг Татум и Джесси Джей снова вместе ❤ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Звездная пара @channingtatum & @jessiej не выдержала и месяца разлуки и вновь объявила о воссоединении. По информации близкого друга Татума, время, проведенное вдали друг от друга, пошло на пользу их отношениям. Теперь они больше ценят друг друга и наслаждаются каждым днем, проведенным вместе. Парочка попалась папарацци во время шоппинга в одном из торговых центров Лос-Анджелеса. Звезды не скрывали своих чувств на публике. Говорят, что певица даже переехала в имение актера. P.S. В апреле 2018 года Ченниг Татум развелся со своей женой Дженной Деван. А уже через полгода актера заметили на романтическом свидании с певицей Джесси Джей в ресторане Henry's Tavern в Сиэтле. #Obozlife #Obozrevatel #Обозреватель #celebrity #celebritynews #fame #popularity #starlife #starnews #instanews #hollywoodstars #hollywood #celebritylook #cinema #famous #singer #actor #channingtatum #jessiej #ченнингтатум

