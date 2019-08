Pjevačica "Granda" podnijela tužbu protiv Saše Popovića

Pjevačica Elma Sinanović podnijela je krivičnu prijavu protiv direktora "Granda" Saše Popovića za krađu i krivično djelo utaje poreza u njenom slučaju, prenosi Srpski telegraf.

"Saša je pozvan prije mjesec po osnovu moje tužbe i prijave koju sam podnijela protiv njega za utaju poreza i krađu! On je prvo 2000. godine trebalo da mi da novac od albuma "Ruka pravde" na ruke, kako stoji u ugovoru, ali taj novac nikada nisam dobila. Nakon toga me zabranio u svim medijima. To mu nije bilo dovoljno, već je i moje nastupe zabranjivao ili je klasičnom ucjenom vlasnika diskoteka meni otkazivao nastupe. To se dešavalo na taj način što on pozove vlasnika i kaže, ako bude Elma pjevala, nemaš nikoga od pjevača iz "Granda", i tako je držao monopol na tom tržištu", počinje priču Elma i objašnjava da je i poslije toga uspio uspostaviti kontakt s njom.

Kako i sama priznaje, bila je naivna, pa je 2010. godine Popović navodno uspio da je ponovo prevari. Tada je potpisala ugovor da pristaje ustupiti vlasnička prava pjesme "Tango", koju bi isključivo i samo ona izvela. Međutim, iako je Elma već snimila pjesmu, Popović ju je dao drugoj pjevačici.

Kako kaže, krajem 2010. godine ju je pozvao s namjerom da Elma napravi povratak na scenu. Tada je snimila pjesmu koju je Saša kasnije navodno dao drugoj pjevačici. Tada je riješila da ga krivično goni.

"Popović je pozvan na saslušanje i krenuo je proces. Saša će završiti tamo gdje mu je i mjesto, iza rešetaka", završava priču Sinanović.

Elma Sinanović se nakon posljednje svađe s Sašom Popovićem obratila za pomoć suvlasnici "Granda" Lepoj Breni.

"Moj suprug i ja smo pozvali Brenu da joj objasnimo o čemu se radi. Ona nam je tom prilikom rekla da nema nikakve veze s tim i da se ona Saši ne miješa u posao jer je on jedini odgovoran kao direktor. Uglavnom, odbila je da nam pomogne", tvrdi Elma.