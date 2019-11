Pjevačica bila slijepo zaljubljena u dečka koji ju je finansijski iskorišćavao

Pjevačica Katarina Grujić ima buran ljubavni život, a u jednom od novijih intervjua za domaće medije, otkrila je da je bila u vezi sa dečkom koji ju je finansijski iskorišćavao.



"Danas ima mnogo muških sponzoruša, zato su mnoge žene same. Neki momci iskoriste žene do posljednjeg dinara, a one se toliko zaljube da to i ne primećuju. Kroz to sam i sama prošla", izjavila je Kaća za Informer.

"Imala sam momka koij je bio sa mnom samo zbog interesa i novca. Osjećala sam se kao da sam ja muškarac u toj vezi, jer sam ga finansirala. On mi je bio najveća životna greška. Tužno je što sam to kasno shvatila. Prijatelji su mi na to skretali pažnju u više navrata, ali sam ja izgleda bila toliko zaljubljena da nisam htjela ni da prihvatim istinu", izjavila je Kaća.

Pjevačica nije željela da otkrije koji bivši momak ju je finansijski iskoristio, a s obzirom na to da je pričala kako je imala samo četiri momka, "osumnjičeni" su maneken Boris Stamenković i mladi biznismeni Nemanja Buha iz Beograda, Kosta Obradović iz Crne Gore i Semir Kuzmanović iz Tuzle, prenosi pomenuti medij.

"Mnogi mi ne vjeruju kad kažem da sam sama! Stvarno nisam u vezi jer namjeravan maksimalno da se posvetim karijeri. Bolje je za mene da malo napravim pauzu i budem solo", dodaje pjevačica.