Pjevač otkrio detalje nasilja: "Ubila me je kao vola u kupusu" FOTO

Pjevač Al Dino šokirao je mnoge priznanjem da je od bivše supruge trpio fizičko i psihičko nasilje, nakon koga je odlučii da se razvede.

Pjevač je javno ispričao da ga je supruga čupala i udarala, pa se prisjetio događaja.

"Te večeri sasvim normalno doveo sam sinove Arduani. Naš inače loš odnos je dodatno eskalirao zato što Harun nije želio da ide kod majke. Nakon toga usljedio je oštar verbalni sukob između nas dvoje, koji je ubrzo prerastao i u fizički obračun. Arduana me je čupala za kosu i udarala, doslovno mogu da upotrebim opis koji sam pročitao u nekom tekstu o nama: "Ubila me je kao vola u kupusu" – rekao je tada pjevač i dodao da mu je najteže pala situacija kada su njihovi sinovi sve to gledali i vrištali od plača pokušavajući da smire roditelje".

Al Dino je poručio da su djeca posmatrala okršaj, pa se plaši kako će se odraziti na njih.

"Nisam odgojen da ikada i pomislim na to da fizički nasrnem na ženu, pa se zbog toga ni u jednom trenutku nisam branio. Ali, preklinjao sam Arduanu da stane, da se zaustavi i pokuša da se urazumi, ne zbog mene, već radi naše djece. Razdire me bol što su naši sinovi prisustvovali ovom za njih svakako traumatičnom događaju. Plašim se kako će se sve odraziti na njihov psihički razvoj. Nisam želio da se branim kada je moja supruga nasrnula na mene, samo zbog načina na koji sam vaspitan i zbog naše djece", objasnio je Al Dino koji je pored zahtjeva za razvod podnio i nekoliko krivičnih prijava protiv surpuge.

Na korak da se razvede bio je odlučan, čim je dobio kopije SMS prepiski svoje supruge i njenog kolege:

"Odluku o razvodu donio sam kada sam saznao da je moja supruga imala aferu s američkim novinarom Kejsijem Kaufmanom. On je zajedno s njom radio na pripremi programa televizije Al Jazeera koja uskoro počinje sa emitovanjem u našem regionu. Kada sam otkrio njihovu romansu, odmah sam donio odluku da se rastanemo", ispričao je tada pjevač.

Sa druge strane, voditeljka tvrdi da je i ona tada podnijela krivičnu prijave za nasilje u porodici i klevetu.

Arduana je ispričala i svoju stranu priče:

"Kada smo se tog dana čuli telefonima, rekao mi je da će dovesti djecu na benzinsku pumpu oko pola šest popodne, a prethodno ih je bez razgovora sa mnom uzeo iz dnevnog boravka. Tokom razgovora vrijeđao me je i to pred djecom čiji se žamor čuo preko telefona. Psovao mi je mrtvu majku i njene kosti u grobu. Kada je došao, dao mi je jedno dijete, dok je stariji sin ostao u autu, a Al Dino je tvrdio kako ne želi da dođe kod mene. Pošla sam za njim, otvorila zadnja vrata automobila i ušla da uzmem Haruna, ali on je u tom trenutku pokrenuo automobil. Vrištala sam da zaustavi auto i zapomagala da nam je drugo dijete ostalo samo na ulici. Pokušala sam da ga sprečim da se odveze. Istina je da sam ga čupala i grebala, ali to je bila prirodna reakcija majke kojoj je život djeteta bio ugrožen. Uz sve to, nikada ga nisam prevarila i priče koje se provlače kroz medije zaista me bole", tvrdila je tada Arduana.

Kada su se zvanično razveli poslije dvije godine povlačenja po sudovima Al Dinu je pripalo da plaća alimentaciju u iznosu od oko 800 maraka mjesečno, dok su djeca pripala njegovoj bivšoj supruzi. Voditeljka je ostala bez prava na podjelu zajednički stečene imovine jer je sva imovina uknjižena na ime Al Dinovog oca.