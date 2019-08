"Pijana Tejlor" postala hit na internetu

Tejlor je na predstojećoj dodjeli MTV VMA nagrada nominovana u čak deset kategorija, pa je to trebalo proslaviti.

Pjevačicu su snimali bez njenog znanja, a video-snimci pijane Tejlor brzo su završili na internetu i društvenim mrežama.

Pjevačica inače nije poznata po ovakvim ispadima i sličnom ponašanju jer gradi imidž “dobre djevojke”.

Međutim, pop zvijezda je vidjela da je postala hit na Tviteru, pa se našalila na svoj račun podijelivši nekoliko slika sa žurke uz opis “pijana Tejlor”.

Threw a party to celebrate with the people who made the ME! & YNTCD videos with me- and we had so much fun that ‘Drunk Taylor’ is trending on Twitter. CHEERS. 😆🍾👍👏 pic.twitter.com/HPvQlSDSBM

— Taylor Swift (@taylorswift13) August 11, 2019