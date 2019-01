Penzioner tužio glumicu zbog sudara na skijalištu

Penzionisani optičar Teri Senderson rekao je na konferenciji za novinare da je protiv nje podnio tužbu jer mu je nanijela povrede i nije pozvala pomoć, kao i da su njen ski instruktor i prijatelji lažno svjedočili navodeći da Paltrou nije uzrokovala sudar, prenosi AP.

Senderson je opisao da se incident dogodio na skijaškoj stazi za početnike u skijalištu Dir voli, kada je iznenada čuo histeričan vrisak, i osjetio udarac u predjelu lopatica.

Utah man sues actress Gwyneth Paltrow, saying that she seriously injured him during a crash at a ski resort in 2016. Paltrow spokeswoman says the lawsuit is "without merit." https://t.co/k6Fv38D2k3

