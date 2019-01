Penelopa Kruz: Najsretnija sam što sam majka

Penelopa Kruz i Havier Bardem upoznali su se na snimanju filma “Jamon, Jamon” početkom devedesetih, ali ljubav je procvjetala tek 2007. godine, kada su se ponovo sreli na setu filma “Vicky Cristina Barcelona”.

Otad su nerazdvojni, a posebnu sreću u život unijela su im njihova djeca, sin Leo i kćerka Luna.

Iako španska glumica uvijek govori da joj je porodica na prvom mjestu, pa je zbog toga i smanjila broj filmova koji snimi godišnje, u intervjuima nikada ne govori o svojoj djeci. Ipak, napravila je izuzetak.

"Najsretnija sam što sam majka, ali mnogo toga me iznenadilo oko majčinstva. Kao da se dogodi mala revolucija u tebi. Cijeli svijet izgleda drugačije. Nikad više nećeš pomisliti prvo na sebe i mislim da je to dobro. Sve se to dogodi u sekundi", kratko je rekla Penelopa.