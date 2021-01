Peđa Blizanac se oglasio o aferi njegove žene i Tošića

Peđa Jovanović Blizanac, muzičar priznao je da nije više u braku sa Anom Jovanović sa kojom ima troje djece.

U jeku skandala sa Duškom Tošićem, koji je navodno sa Anom Jovanovićem u romansi, oglasio se i Peđa, njen bivši muž.

"Ana i ja nismo zajedno i nije moje da se petljam i komentarišem bilo šta. Ona i ja smo u super odnosima i uvijek ćemo biti", rekao je Peđa za "Kurir".

Inače, nova djevojka srpskog reprezentativca Ana Jovanović je i te kako poznata u sportskim krugovima, a pričalo se da kada je njen muž saznao za njene afere došlo je i do kraha njihovog braka. Odučili su da se razvedu, ali su ostali u prijateljskim odnosima.

Tošić nije jedini na koga je ova atraktivna dama bacila oko i startovala na društvenim mrežama. Ona često lajkuje fotografije sportistima uglavnom fudbalerima, a nekima šalje i poruke na Instagramu. To fudbaleru izgleda uopšte ne smeta, budući da su ga saigrači kada su saznali sa kim se tajno viđa na to i upozorili, ali on nije pridavao značaju.