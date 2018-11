Pamela Anderson u sukobu sa feminizmom

Pamelu Anderson je, kako je objasnila, majka naučila da ne ide sa strancima u hotel, te poučena time progovorila je javno o "Me Too" pokretu. Što se nje tiče, feminizam zna da ode predaleko, a to nikome ne ide u prilog.

"Vjerovatno će me ubiti jer sam rekla šta mislim, ali ovaj feminizam zna da ode predaleko. Ja sam feministkinja, ali mislim da je ovaj treći talas feminizma dosadan i da paralizuje muškarce", objasnila je Pamela u 60 minuta objašnjavajući kako vidi ovaj pokret protiv seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja žena. Naime, ona smatra da svaka žena mora sama za sebe da se pobrine. "Moja majka me je učila da ne idem u hotel sa strancima. Ako neko otvori vrata od kuće, a to bi trebalo da bude poslovni sastanak, možda bi trebalo da odem sa nekim. Svako od nas bi morao da preduzme odgovornost za sopstvenu sigurnost - na primjer, zašto idete u hotelske sobe sa strancima?" pitala se ona. Atraktivna plavuša, iako u ogromnom strahu, stoji iza svake svoje reči.