Pamela Anderson tvituje na srpskom: Šta je htjela da kaže?

Holivudska zvijezda pamela Anderson napravila je pravu malu pometnju na Tviteru, objavivši link uz ćirilični natpis.

Naime, ona je u tvitu objavila link ka tumblr stranici "Voždovačke galerije", čije je ime i napisala ćiriličnim pismom.

Evo o čemu se zapravo radi.

Umjetnički kolektiv pod nazivom "Voždovačka galerija" organizuje izložbu posvećenu upravo lijepoj Pameli. Izložba traje do 25. decembra, a održava se u prostoru "U10" u Beogradu. Iza nje stoje Milica Mijajlović i Nuše Hervans.

Projekat pod nazivom "I turn boobs into trees and whales and oceans" inspirisan je pismom koje je Pamela Anderson 1995. godine poslala PETA udruženju za zaštitu životinja, a koje uključuje i tu rečenicu.

"Htjela bih da skrenem pažnju na to da ima bitnijih stvari od mojih grudi i mojih partnera. Da li želite da se udružimo? Ljubitelj sam životinja od malih nogu i slala sam vam novac sitan kao prilog još kada sam bila dijete. Oduvijek sam željela da se više uključim u vašu borbu", dio je njenog pisma tada.

Autorke izložbe podsjećaju na to da je Pamela željela da, dok njene fotografije i sva fama o njoj kruže medijima, ona ima pravu priliku da priča o mnogo važnijim stvarima, koje se tiču zaštite kako životinja, tako i ostalog života na našoj planeti.