Ovog pjevača ismijavaju na Instagramu

40-godišnji Adam Levin obrijao je veći dio glave, a dio kose koji je ostavio na vrhu glave obojio je u plavo i spleo u tri pletenice.

Očekivano, mnogi su bili šokirani novim imidžom pjevača, a ako se može suditi prema komentarima na Tviteru, njegova nova frizura nije nikoga oduševila, piše Index.hr.

Dear Adam Levine...look at your life and then look at your choices. #freeadamlevine pic.twitter.com/cuHVtEBWwz

— r . valle (@rvalle_) September 25, 2019