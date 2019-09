Prva epizoda pete sezone popularnog takmičenja emitovaće se 4. oktobra, a učesnike će ocjenjivati Dubravka Mijatović, što će zasigurno oduševiti mnoge, kao i Dušan Alagić.

Peta sezona takmičarskog šou programa “Tvoje lice zvuči poznato” pozdraviće sve gledaoce 4. oktobra kada će biti prikazana prva epizoda. Kako saznaje Blic član žirija ovog popularnog takmičenja biće glumica Dubravka Mijatović i kompozitor i tekstopisac Dušan Alagić.

– Dugo je trajao izbor ko bi bio dovoljno kompetentan da ocjenjuje poznate u imitacijama kako domaćih tako i stranih zvijezda. Spisak javnih ličnosti koje su trebale da stanu pred kamere i komentarišu one koju su na sceni bio je dugačak. Produkcija je došla na ideju da pozove Dubravku koju gledaoci do sada nisu imali prilike da vide u ovoj zanimljivoj ulozi člana žirija koji će davati ocjene na osnovu toga koliko su učesnici dobro iznijeli određenu imitaciju. Vokalna umijeća kandidata ocjenjivaće Alagić, koji do sada takođe nije bio dio nijednog takmičenje, a priznat je u muzičkim vodama jer iza njegovog imena stoji veliki broj hitova – kaže izvor blizak produkciji i dodaje:

– Pregovori su i dalje u toku sa trećim stalnim članom žirija, a prema nekim glasinama, to bi trebalo da bude Branko Đurić Đura, koji je prethodnih godina bio dio ovog takmičenja, a koji je svojim zanimljivim komentarima zasmijavao mnoge. Gostujući član žirija smjenjivaće se iz nedjelje u nedjelju. Kao što je to bilo svih prethodnih godina, tako će i ove sezone glavna nagrada od 50.000 evra otići onima kojima je ta pomoć najpotrebnija – objašnjava izvor blizak produkciji i dodaje da su za ovu godinu pripremili nova pravila.

– Kako smo uzeli iz svake sezone po dva-tri takmičara, dogovorili smo se da napravimo još jednu nagradu. Svako od njih će se boriti da ponese titulu takmičara najbolje sezone u kojoj je bio. Tako će se Edita boriti da osvoji prvo mjesto u ovoj kategoriji i dobije prvo mjesto za svoju četvrtu sezonu u kojoj se ona takmičila. Zanimljivo je da će neke imitacije koje nikada nisu viđene ni u jednoj sezoni biti prvi put prikazane. Kostimi se uveliko pripremaju, kandidati se punom parom spremaju za imitacije koje su im već dodijeljene. Maske koje uvijek iznova nasmiju gledaoce nalaze se u završnoj fazi, te svi sa nestrpljenjem isčekuju dan snimanja – dodaje izvor blizak produciji.

Podsjećanja radi, u ulozi voditeljke naći će se Marija Kilibarda, koja je vodila jednu od sezona.

Deset poznatih u borbi za pobjedu

Tokom narednih mjeseci gledaoci će imati prilike da gledaju zgode i nezgode poznatih ličnosti. Takmičari će biti kako pjevači, glumci, tako i sportisti. Tu su: Ana Kokić, Edita Aradinović, Ivana Peters, Nenad Pagonis, Nenad Knežević Knez, Danijel Kajmakoski, Katarina Bogićević, Željko Šašić, Aleksa Jelić, kao i Dragan Kojić Keba.