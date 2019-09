Ovo mu drugo ubistvo: Ljubiša druga žrtva zbog međe pomahnitalog starca

J. R. (70) iz Boževca, kod Malog Crnića, koji je uhapšen zbog sumnje da je 8. septembra ubio Ljubišu Stojadinovića (59) iz svog sela, već je robijao zbog istog krivičnog djela.

Naime, on je u zatvoru proveo 11 godina, jer je ubio još jednog čovjeka iz svog sela, tako što ga je nasmrt pretukao drvenim kocem. Čak je i motiv ova dva zločina isti - sukob oko međe.

Uhapšenom je određeno zadržavanje od 48 sati koje ističe 10. septembra, oko podneva. Do tog vremena on će biti saslušan pred tužiocem, a nakon toga odlučivaće se o njegovom pritvaranju. Za krivično djelo za koje je J. R. osumnjičen, zakonom je zaprijećena kazna od pet do 15 godina zatvora.

Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni i pokojni Ljubiša sukobili su se na svojim njivama, između kojih je međa oko koje su se godinama svađali.

U jednom trenutku, usred svađe, Ljubiša je potegao nož i njime ubo osumnjičenog u desnu nadlakticu i grudi. Kako je osumnjičeni kasnije izjavio, on se tada uplašio za svoj život, pa je izvadio pištolj i u Ljubišu ispalio jedan smrtonosni hitac.

Nakon toga je telefonom pozvao policiju i mirno sačekao njihov dolazak i hapšenje. Policijskim autom prevezen je u Opštu bolnicu u Požarevcu, gdje su mu ljekari ustanovili lakše telesne povrede.

Pošto za pištolj navodno nije imao dozvolu, odgovaraće i zbog krivičnog djela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Pokojni Ljubiša živio je sa suprugom, a u Austriji su mu tri sina i kćerka. Uhapšeni J. R. je razveden i od porodice ima samo sina, koji živi i radi u Njemačkoj.