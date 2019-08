Ovo je detalj koji je obilježilo snimanje Žikine dinastije

I podseti me na ovu scenu @lidijavukicevic.blog . Toliko prolivenih suza pred samo snimanje ali GLUMAC JE GLUMAC i to se ništa ne vidi,samo u meni traje taj osećaj.VOLELI SMO SE -DRAGI LJUDI,GIDRA I MARKO💔🙏

A post shared by Lidija Vukićević (@vukiceviclidija) on Aug 27, 2019 at 9:23am PDT