Otkriveno zašto je Jokićev brat davio djevojku

Veliki šok izazvala je informacija da je brat Nikole Jokića, Strahinja Jokić (37), uhapšen zbog napada na djevojku, koju je davio i prema pisanju medija u Americi, "prijetio joj da će je daviti do spavanja".

Njegov otac Branislav otkrio je da je u pitanju bila bračna rasprava, a američki mediji su uspjeli da saznaju i razlog svađe i napada Strahinje Jokića na ženu.

Naime, kako prenosi Njujork Post, Strahinja je napravio incident kada su u stanu bili samo on i njegova djevojka. Do svađe je došlo kada je on želio da sazna sve o ljubavnoj prošlosti svoje izabranice.

Želio je od nje da sazna s kim je sve bila prije njega, što je ona odbijala da kaže. Kada mu je otkrila, njemu se odgovor nije svidio i nasrnuo je na nju i počeo da je davi.

- Strahinja i njegova djevojka sjedeli su na terasi i pili kada je došlo do rasprave. On je vikao na nju i zahtijevao je da mu kaže sa kim je sve bila prije njega, što djevojka nije željela. Na kraju mu je ipak rekla, a njemu se taj odgovor nije dopao.

- Zbog toga je nasrnuo na nju i počeo je da je davi. Ona je pokušala da pozove pomoć telefonom, ali joj Strahinja to nije dozvolio. U jednom trenutku uspjela je da pobjegne od napasnika u sobu i preko računara pošalje poruku prijatelju, koji je pozvao policiju - prenosi "Njujork post".

Zbog napada na djevojku Jokićevom bratu prijeti kazna zatvora od 5 do 16 godina.

