Otkriveno koliko će novca uzeti Luna, Anabela, Gagi i Marko nakon Zadruge

Najintrigantniji učesnici Zadruge, Anabela, Gagi, Luna, ali i Marko Miljković, su glavna tema domaće javnosti unazad mjesecima, a prije nego što su ušli u rijaliti ugovorili su odličan honorar, a svi osim pobjednice Zadruge 2, koja je gost, važe za favorite.

Kako piše Kurir, Anabela je u Zadrugu 3 ušla za 70.000 evra, a kako važi za jednog od favorita, moguće je da pjevačica odnese i prvo mjesto, te zaradi dodatnih 50.000 evra. To znači da će, ukoliko pobijedi 6. jula u finalu rijalitija, imati ukupno 120.000 evra.

Anabelina kćerka, Luna Đogani je u Belu kuću ušla 2. marta, do 6. jula zaradiće oko 50.000 evra, ali kao gost ona se neće boriti za glavnu nagradu u finalu.

Marko Miljković je jedan od najplaćenijih igrača i nedkeljno zarađuje 3.000 evra nedeljno, a pošto je u Zadrugu ušao 3. februara, do jula će zaraditi oko 63.000 evra. Ukoliko pobijedi, ukupno će dobiti 113.000 evra.

Ni Gagi neće loše proći kada dođe jul, a to i zaslužuje jer je tamo najduže. Denser je u rijalitiju od početka, tačnije od 6. septembra, a njegov honorar je oko 2.500 evra nedjeljno. To znači da on na mjesečnom nivou zaradi oko 10.000 evra, a kada se to pomnoži sa deset mjeseci, izađe 100.000 evra.