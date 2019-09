Otac sina Ane Bekute otkrio tajnu staru 43 godine

Poslije više od četiri decenije otkrivena je dobro čuvana tajna Ane Bekute i čovjeka s kim ima sina Igora Polića. Kako bi spasao pjevačicu i sina od svoje familije koja je htjela da ih ubije, Igorov otac je prošao kroz pakao.



Naime, kako izvor iz Skandala koji se prije nekoliko godina sasvim slučajno našao na veselju sa Igorovim ocem tvrdi, Anu i njihovog sina su htjeli da ubiju zbog toga što je ona zatrudnila prije nego što je njihova veza krunisana brakom, što u to vrijeme nije bilo dozvoljeno.

"Ispričao mi je da je Anu volio više o svega, da je to bila prava, mladalačka, nevina ljubav. I dan-danas mi odzvanjaju njegove riječi o Ani. Rekao mi je: "Tada sam upoznao ženu borca i heroja i nikad više. Naš sin nastao je iz velike ljubavi. Ana je bila premlada, a trudnoća šok za sve u familiji. Kada su čuli za to, neki iz porodice su htjeli da ubiju i nju i dijete, takva su vremena bila. Patrijarhalna", rekao je izvor i nastavio da opisuje šta mu je otac Aninog sina još ispričao i kako je njegova familija reagovala na Bekutinu trudnoću:

"Ovim riječima mi je prepričavao: "Ja sam lično išao i kumio ih bogom da ne povrijede ni nju, ni bebu. Vapio sam: 'Ubijte mene, samo nemojte nju!' Niste ni svjesni koliko je Ana propatila, ali je žena-lavica. Sama se za sve izborila, a ja sam bio slabić i kukavica. Nisam imao snage da se borim za Anu, ona je sve probleme sama riješila bez mene i moje pomoći i ja se toga stidim. Sina sam krišom išao da posjećujem dok je bio u tom domu. Samo mi je bilo bitno da ga dotaknem, da ga pomilujem. Sad sam presrećan jer je izrastao u poštenog čovjeka i domaćina. I to sve Aninom zaslugom. A ona je ostala prelijepa. Žena čistog srca i obraza. Volio sam je kao boga, nikad je neću zaboraviti. To je najbolnija priča, sve bih dao da mogu da vratim vrijeme unazad, ali sad je kasno."

Igor Polić nikada majci nije zamjerio što je osam mheseci proveo u domu. Shvatio je da je ona to morala da uradi i da mu je, pored svega, pružila ogromnu ljubav.

"Otkako znam za sebe, znam da je moja mama morala to da uradi. To se nikada nije krilo od mene niti je na mene ostavilo neke posljedice. Majka mi je sve to nadoknadila kasnije, i mnogo više od toga. Nas dvoje i danas pričamo o tome. Taman posla da majci zamjerim što je morala da me da u dom. Nikad joj to nisam prebacio. Moja majka je to morala da uradi, takav je bio zakon", rekao je Igor i otkrio da nema kontakt sa ocem:

" Imam sve informacije o ocu, ali se ne čujemo niti se viđamo."