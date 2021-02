Olja o Balaševiću kao ocu: "Nesporni autoritet sa neprekoračivim granicama, dobar primjer djeci"

Đorđe Balašević, čuveni kantautor, napustio nas je juče u 67. godini života, a uvijek je isticao da mu je tokom godina velika podrška bila supruga Olivera Balašević, koja je jednom prilikom otkrila kakav je on bio u njihovom domu.

"Kao majka, ja svoju djecu volim bezuslovno i, gledano iz tog ugla, nisam za njih neki autoritet. To ne znači da svakodnevno ponešto od njih ne očekujem, pa i zahtijevam. Ali, Đole je zaista nesporni autoritet, ne samo za djecu, već i mene, pa i mnoge rođake i prijatelje", kazala je Olja jednom prilikom.

"Pri tom, on nije ni najmanje autoritaran. Naprotiv, vrlo je tolerantan. Međutim, on je čovjek sa jasnim i neprekoračivim granicama u odnosu prema drugima, kao što to očekuje od drugih prema sebi", dodala je ona tada za Blic.

Balašević je, podsjetimo, prije tri dana primljen u Infektivnu kliniku Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu. Kako saznaje "Blic", imao je kovid-19 i bio je u lošem stanju. Ljekari su preuzeli sve neophodne mjere liječenja, ali do poboljšanja nije dolazilo. Juče popodne mu se stanje dodatno pogoršalo usljed ranijih hroničnih zdravstvenih problema. Ljekari su, dva i po sata pokušavali da ga vrate u život. Nažalost, bezuspješno.

Višesatni napori ljekara KCV, na žalost, nisu urodili plodom i Balašević je preminuo tri mjeseca prije 68. rođendana, piše Blic.