Oglasio se radnik koji je pretukao Strugara: "Udario sam ga u vilicu, ne u oko"

Nakon što je izašao iz policijskog pritvora, Ivan G, radnik na salašu koji zakupljuje Petar Strugar, sa kojim se prije nekoliko večeri fizički sukobio, kaže da mu nije jasno kako je glumac dobio modrice na oku, budući da ga je on, kako tvrdi, udario u vilicu.

"Nisam zaposlen kod Strugara, već kod vlasnika salaša na kojem je Petar zakupio školu jahanja. Do našeg sukoba je došlo jer Strugar ništa ne radi i ne čisti za svojim konjima. Njega ništa ne zanima osim novca, neće ništa da radi, glumi zvijezdu, na salaš dođe samo da pokupi novac od škole jahanja, popije piće i ode", rekao je Ivan.

"U štali u kojoj su njegovi konji danima je stajala kanta prepuna konjske balege koju on nije htio da isprazni. Čak je i sada ta kanta tamo. Ljudski sam mu prišao i rekao da sam svuda po imanju vidio izmet, čak i na cvijeću. Rekao sam mu da to mora da počisti, a on mi je odgovorio: "Važi". Kasnije sam ga vidio kako sieda na motocikl i kreće kući. Tada sam mu prišao i rekao: "Čoveče, nisi počistio ona go**a, a pošao si kući", on se tada uhvatio za međunožje i rekao: "U, što me za**le što nisam počistio." Tada mi je pao mrak na oči i zakačio sam ga po vilici", kaže Ivan i tvrdi da ne vjeruje u Strugarove povrede.