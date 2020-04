Oglasio se Đorđe David nakon izlaska iz bolnice

DOME SLATKI DOME! I ovo sam.nekako prebrodio . Skupo plaćena škola! Hvala dr. Samardzić, dr. Adzić, svim med.sestrama, čistačicama ! Vi ste LAVICE NAJJAČE! Ne ponovilo mi se ! Izašao iz bolnice... spavanjeeeee #singer #actor #performer #djordjedavid #fightagainstcorona #fightwithpower @armyshopsrbija @naviforce_srbija #belgradetown #serbia🇷🇸 #europe🇪🇺

