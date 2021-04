Oglasio se Darko Lazić nakon priče da je pucao iz pištolja

U domaćim medijima pojavili su se navodi kako je pjevač Darko Lazić tokom rasprave sa Marinom Gagić u naletu bijesa uzeo čak i pištolj i pucao u televizor, a sada se i on oglasio ovim povodom.

Naime, Lazićev privatni život već godinama intrigira javnost, a sada su isplivale nove informacije.

Navodno, on je tokom svađe sa vjerenicom, počeo je da urla i da baca stvari po kući, a potom je otišao do sobe, do mesta gdje drži oružje i izvadio pištolj, te je kako je anonimni izvor naveo i zapucao.

Ekipa portala Telegraf.rs pozvala je Darka Lazića kako bi provjerila ove navode, a on je demantovao ove natpise.

"Bože sačuvaj više, majko rođena... Naravno da nije tačno, to su takve gluposti... Debeli demant, ovo je preterano", rekao je Lazić.

Podsjetimo, u medijima se ovih dana pisalo kako su Darko i njegova vjerenica Marina u svađi, te i da ga je ona ostavila.

"Pusti te priče, ceo život nešto ke**ju o meni! Te jesmo, te nismo, samo čekam da bude da sam ja trudan, Bože sačuvaj", počeo je Darko.

"Sve je okej, malo smo se posvađali, kao i u svakoj zajednici što postoje svađe, ništa strašno... Naopako, ne znam šta da kažem. Zajedno smo, porečkali smo se malo, svađa kao svađa, sve će biti okej", objasnio je Lazić za Telegraf.