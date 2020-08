Oglasio se Dado Glišić: Nisam uhapšen

Banjalučki pjevač Dado Glišić oglasio se nakon izjave bivše djevojke Zerine Hećo da je uhapšen zbog kršenja mjere zabrane prilaska.

"Nisam uhapšen, nema razloga da budem uhapšen. Ništa se ne dešava. To što Zerina Hećo priča, može da priča bilo ko, a što će da snosi krivičnu odgovornost to je druga stvar. Ja ne mogu zabraniti nikome ništa da priča", rekao je Dado za Telegraf.rs, dodavši da ni o čemu drugom sada ne može da priča.

Prethodno je Zerina za Pink.rs izjavila:

"Istina je, prekršio je zabranu prilaska koju je imao. Došao je da me vidi, ja sam pozvala policiju i sada je u stanici. Ja sam krenula tamo, van sebe sam. On je prekršio zakon, imam sve dokaze. Ja sada ulazim u policijsku stanicu."

Podsjetimo, Zerina je prije nekoliko dana u lajvu na Instagramu ispričala kako ju je Dado navodno tukao.

"Dado je mene sinoć povrijedio, evo da vidite, ovo je modrica... Sinoć me je povrijedio, napravio je prijave na osnovu svoje priče, policija mi je rekla da dođem i da dajem izjavu. Sad ću sve da otkrijem. Izbaciću sve fotografije i snimke njegovog maltretiranja fizičkog, za godinu i po dana dana, što me je tukao. To imaju moji fanovi, od ljudi sa ulice koji su nas snimali. Ja ću sad da objavim mejlove. Ja sam jako bolesna, ne mogu da verujem šta mi se radi, u šoku sam, tresem se, ne mogu da verujem da me neko toliko mrzi i da mi toliko zlo želi. Idem sad u policijsku stanicu, neću ništa kriti od vas, sve ću javno da pokažem jer mi je dosta više njegovih laži. Ovde završavam", ispričala je Zerina u lajvu.

(Telegraf.rs)