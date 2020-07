Oglasio se Baka Prase: Izgubio sam sve!

Poznati jutjuber, Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase u novom videu koji je objavio na svom kanalu na YouTube platformi najavio je da će protiv djevojke koja je u javnosti iznijela da on koristi svoj uticaj kako bi "spopadao i ucjenjivao maloljetne djevojke za seksualne usluge", biti podnijete dvije tužbe.

Kako je naveo njemu je zbog ovakvih neprovjerenih i netačnih izjava narušen ugled, zbog čega mu sponzori otkazuju saradnju, te on gubi novac.

"Prva tužba prema njoj je ta što mi je nanijela materijalnu i nematerijalnu štetu. Materijalna je ta što mi sponzori otkazuju saradnju, a nematerijalna je što mi je povredila ugled i što ja trpim duševni stres zbog toga što mi je uradila. Ne provjeravajući tačnost informacije, iznijela je moje lične prepiske sa nekim osobana na javnu mrežu i komentarušići ih pogrdno i tendenciozno dovela do toga da novine sve to prenesu, razapnu, bez provjere, razloga i suštine. Tužiću je privatno za naknadu štete, novčano i da mi se nadomjesti za duševni stres", rekao je Baka Prase.

Druga tužba je krivična i kako je jutjuber najavio nju podnosi država.

"Ramišljao sam da li to da uradim. Goniću je krivično. Moraću da istjeram do kraja sve, da tu djevojku, kao što je ona mene pokušala da upropasti, da upropastim skroz da bih ja svoje ime oprao. Krivična prijava zato što je neovlašćeno objavila moju privatnu prepisku, ma kakva ona bila nema prava na to. Do tih prepiski je došla na najjadniji način i time zadrla u moj lični i privatni život, što je krivično djelo, za koje je zaprijećena kazna do 2 godine zatvora. Tu tužbu pokreće država", objasnio je Bogdan i istakao da novac do tužbi ide u humanitarne svrhe.