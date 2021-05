Oglasila se Vesna Đogani: Nema priče o bilo kakvoj prevari

Vesna Đogani progovorila je danas prvi put nakon snimaka na kojima se vidi kako njen suprug Đole Đogani ljubi drugu ženu.

- Nažalost vijest koja je odjeknula je stvarno šokantna. Moram da kažem da nema priče o bilo kakvoj prevari. Moj muž je iskren čovjek. Nisam došla da demantujem. Osjećala sam se čudno. Ovakav marketing niko nije želio, niti bih ga poželjela najgorim neprijateljima - rekla je Vesna.

- To je naša poslovna saradnica koja već 20 godina vodi papire oko naših poslovanja, naš je blizak prijatelj, 50 puta dnevno se čujemo. Mi nismo pali s Marsa, nismo . Žena je kolaterna šteta, ona se zahvalila Đoletu što je odnio njenom bratu televizor. Razgovarale smo, njen suprug je malo već povrijeđen, nije iz javnog svijeta, ne razumije to. Pitala sam je da li je dobro i da li je sve u redu, da treba da razmišlja o sebi, da se smiri, jer je ovo laž, rekla sam da ne sumnjam da ona ima bilo šta ljubavno sa Đoletom. Ona mi je rekla da je njen muž ljut, imamo problem veliki, ja kapiram da mu priđem i da mu kažem da to nema nikakve veze i da mu kažem da ga njegova žena ne vara sa mojim mužem. Svi smo povrijeđeni - rekla je Vesna u emisiji Premijera - Vikend specijal.

- Naša komunikacija je iskrena, Đole je surovo iskren. Kada se desila prva objava za Paparaco lov, nije mi bilo svejedno. Kad su djeca legla pitala sam ga "Đole, imaš li nešto da mi kažeš?" Živim sa njim 20 godina, ja znam i kako se smije, i vjerujem mu. On je krenuo da govori da nema ništa, ja sam rekla nema potrebe da mi se pravdaš. Neću da gubim vrijeme na demantovanje, sve je laž. Poljubac se vidi, ali može da se u montaži uspori i stopira - rekla je Vesna.