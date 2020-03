Luna đogani ušla je i u treću sezonu rijalitija Zadruga na iznenađenje mnogih, a sada se tim povom oglasila Kija Kockar.

– Tek sam danas vidjela to da je ušla, eto koliko mi je zanimljivo. A čini mi se da sam čitala negdje da da će ući. Pa, gledaću je – prokomentraisala je Kija Lunin ulazak za Telegraf.

Budući da se sada, pogotovo nakon Luninog ulaska, i te kako povela priča o tome da bi možda mogla i Kija ući u Zadrugu i “začiniti” rijaliti, ona ipak kaže da se to neće dogoditi.

– Svi me pitaju da li i ja ulazim. Meni je malo novca to za šta je ona ušla da bih porušila sve što sam do sada izgradila. Ja nisam rijaliti igrač, mene to ne zanima, ali znam da sam pametnija od svih njih zajedno i tek bi onda to bila gledanost. A ako me vidite unutra, znači da sam dobila jako puno para da se obezbjedim za cijeli život poslije van kamera – rekla je Kija.

Luna je u Zadrugu stigla bijelom limuzinom dok je na razglasu išla pjesma “U ljubavi luda”, a najviše joj se, naravno, obradovao njen otac Gagi Đogani.

Kao što je poznato, u Zadruzi je njen bivši dečko Marko Miljković, sa kojim je vezu upravo i započela u ovom rijalitiju, ali u Zadruzi 2 iz koje je na kraju izašla kao pobjednik.