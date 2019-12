Oglasila se 22-godišnja djevojka Leonarda DiCapria

Calmila Morrone ponovo je javno branila vezu sa 23 godine starijim Leonardom DiCapriom, ovaj put u intervjuu koji je dala za The Los Angeles Times.

Ova 22-godišnja glumica kazala je kako svi imaju pravo biti u vezi s kim žele.

"U cijelom svijetu, a i u Hollywoodu, je toliko veza između starijih i mlađih ljudi. Ipak, razumijem njihov pogled na moju vezu i vjerovatno bih i ja tako gledala na stvari da nisam dio ove priče", rekla je Morrone.

Dodala je kako bi voljela da je ljudi prepoznaju po njenom radu i uspjesima, a ne zbog veze s poznatim glumcem.

"Sada imam svoj film pa me ljudi polako počinju gledati na drugi način, odvajaju moj lik od ove veze. Moram naglasiti da je to izrazito frustrirajuće jer bih svakako trebala imati svoj identitet, bez obzira na to s kim sam u vezi", zaključila je naposljetku.