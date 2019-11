Nives u bazenu nikad provokativnija zaludila fanove

Odjebando mi je možda i najdraži moj video uradak iako samo snimanje nije djelovalo baš obećavajuće 🙈 Srećom, moj kreativni genije Radusin u stanju je od ovog, napraviti ono što gledate u mojim spotovima...Šta kažete na majstore valova? 😜 A ovdje sam shvatila i da sam prilično dobra glumica. Prsti i usta mi plavi od ledene vode, ali ja baš "uživam" . 😂😂😂 #odjebando #makingof #lovemyjob

