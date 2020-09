Nives Celzijus počastila fanove vrelim izdanjem

A neki su se rugali "babinom kuku" 🤪 Znala sam ja da je babin kuk savršen i da je pitanje trenutka kada će zablistati i pokazati se maksimalno funkcionalan. Spasio me u posljednja dva dana. Prisjetila sam se onih dana kada mi je dijete boravilo na kuku, a ja sam sve odrađivala drugom rukom. I kuhala i spremila kuću i opeglala i zalila cvijeće. Mi žene jednostavno to imamo u sebi 💪 Kažu klinci da tako jednoruka još bolje kuham. Valjda imam previše slobodnog vremena... Uglavnom gotovo sve sam uspjela manje ili više uspješno odradit s jednom rukom. Jedino me muči čišćenje zuba zubnim koncem. Ako imate neko rješenje i za to, javljajte...

