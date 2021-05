Nives Celzijus otkrila da je zaljubljena već godinu dana

Nives Celzijus, atraktivna članica žirija "Tvoje lice zvuči poznato" otkako se razvela od fudbalera Dine Drpića o svom ljubavnom životu u javnosti ne govori. Međutim, sada je priznala da je zaljubljena. Iako ime svog odabranika nije željela otkriti, priznala je kako su u sretnoj vezi već godinu.

- Ne znam kako bih objasnila jer onda me pitaju: 'Pa dobro, imaš li koga, viđaš li se s kim?' Pa da! 'Pa koliko se viđate?' Pa godinu dana! 'Šta, čujete se svaki dan?' Ne! Fakat se ne čujemo, zato vjerovatno i jesmo tako dugo zajedno, zato što su se našle dvije kompatibilne osobe, svako ima neku svoju vrstu posla, dosta smo zauzeti po tom pitanju, i nekad se teško usklađujemo. Meni je u svim tim odnosima uvijek falilo slobode! To da me stalno neko ne zivka, di si, šta si... Mi ćemo to sve kad se vidimo proći, nema tu neke neiskrenosti, laži, mi na kraju sve to riješimo, samo to ne mora biti na dnevnoj bazi, ispričala je Nives za hrvatske medije i otkrila kako je već godinu sretno zaljubljena.

Kako kaže, njen novi dečko, čiji identitet još uvijek skriva, s nogu ju je oborio razumijevanjem i tolerancijom, a uz to je i jako zgodan.

Prema svemu sudeći pjevačica i glumica uživa u novoj ljubavi, a odlično joj ide na svim poljima, kako poslovnim, tako i onim privatnim.

avaz.ba