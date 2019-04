Nives Celzijus oduševila fanove fotografijom pod tušem

Hrvatska pjevačica, glumica i model Nives Celzijus (37) pozirala je gola pod tušem, prekrivena jedino peškirom.

"I tako ja oduvijek imam te vrlo izražajne kapilarice po licu i tijelu, no to me nikad nije spriječilo da i dalje najviše volim svoj “nomakeuplook”. Ne bježim od svojih nesavršenosti i nosim ih s puno ljubavi", napisala je Nives i dodala: “Samo prirodno.”

Na to je dobila puno komentara.

"Apsolutno savršena si, san svakog muškarca. Nedostaje nam ovakvih fotki", napisao joj je jedan fan.

"Ma, Nives, prelijepa si kao i uvijek. Ljepša si od njih puno. I sve ti dobro stoji", složio se drugi pratitelj.

Osim po kontroverznim fotografijama, pjevačica je poznata i po učestvovanju u brojnim emisijama pa je tako donedavno bila dio šoua “Ples sa zvijezdama”, a plesni partner joj je bio Mateo Cvenić.