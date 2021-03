Nina Badrić prestrašena, prijavila manijaka koji ju je proganjao

Ilija M., vozač u penziji, poznatoj pjevačici nije mogao odoljeti. Zbog nje je obišao cijelu zemlju. Na njenim koncertima bio je uvijek u prvim redovima, a opsednutost njome intenzivirala se u avgustu 2018. godine, da bi dvije godine kasnije kulminirala u kaznenu prijavu zbog nametljivog ponašanja. Tužilašvo za njega traži 8 mjeseci zatvora i uslovnu od 3 godine.

Sve za nju

- Jednom mi je otvorila vrata. Čekao sam je i video da je to ona. Ponudio sam joj neke radove, na šta mi je odgovorila da ona sama piše pjesme. Samo sam htjeo da ona vidi moj rad, jer mi je draga i kao žena i kao pjevačica. U sandučić sam joj poslao jednu pjesmu koja govori o njoj i da sam zamislio nešto više. Slao sam joj svašta, ali ne znam da li je to pročitala.

NJegovi gestovi kod pjevačice su izazvali nemir. Primjetila ga je prije 5 godina na svojim profilima na društvenim mrežama. Često je pisao komentare i objavljivao pjesme. Objave su bile brojne, ljubavnog karaktera.

Takođe, ona je na koncertima pored većinske mlade publike, među prvim redovima primjetila starijeg, sijedog muškarca.

- Prije dvije godine mi je pozvonio na vrata stana u Zagrebu. Šokiralo me to. Donio mi je neke pjesme, ali se ne sjećam da li je išta govorio. Samo je u mene zurio. To me je prestrašilo, posebno jer sam ga prepoznala sa koncerta. Rekla sam mu da ne želim sa njim nikakv kontakt, da prestane da donosi pjesme i da mi piše, te da više ne dolazi jer ću ga prijaviti policiji - rekla je Nina.

Nina je govorila i o godini 2019. kada je snimala spot u Jelsi i o tome da je on i tada bio tu. Ona se užasno prepala. Tada je provela nekoliko dana u svojoj kući u Jelsi i primjetila ga je kako sjedi na zidiću ispred kuće. Otišla je do njega, zamolivši ga da prestane da je prati. NJegov odgovor je bio jednostavan - i on ljetuje na Hvaru i ima pravo da bude tu. I tada je zatražila policijsku zaštitu. A kada je počela pandemija primjetila ga je kako često prolazi pored njene kuće u Zagrebu.

- Osim što je često prolazio mojom ulicom, išao je i u iste prodavnice kao ja, trčao je mojom ulicom i sve vrjieme je gledao u moje prozore. Bila sam užasno uznemirena i prestrašena. Zatvarala sam prozore da me ne vidi, a najviše me uznemirilo što je doznao moje adrese.