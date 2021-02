Nikolina Pišek i kćerkica pronađene bez svijesti u stanu

Voditeljka Nikolina Pišek i njena kćerka Una preživjele su pravi pakao u noći između subote i nedjelje. Naime, u kući u Zagrebu, gdje stanuje Nikolina sa suprugom, istoričarom umjetnosti Vidojem Ristovićem, pukla je cijev od gasa koji obezbjeđuje grejanje čitave zgrade, te su se Nikolina i Una otrovale ugljen-monoksidom.

"Sve se desilo u noći između subote na nedelju. Nikolina se oko dvadeset časova čula sa Vidojem koji je zbog posla morao da dođe u Beograd, tada mu je rekla da je sa ćerkom došla iz grada i da će zajedno da gledaju film i odmaraju. Potom je Nikolina pozvala supruga oko jedan sat uveče i rekla kako njihova ćerka Una povraća i ima jaku glavobolju. Tada mu je rekla da se ni ona ne oseća najbolje. Vidoje je savetovao da odmah krenu kod doktora, što je Nikolina poslušala", otkriva izvor blizak voditeljki za "Blic" i dodaje:

"Kada ju je suprug pozvao nekoliko minuta kasnije, Nikolina se nije javljala. Vidoje je odmah pozvao nekoliko prijatelja kako bi otišli do njihove kuće i proverili šta se dešava sa Unom i Nikolinom. Međutim, prijatelji kada su stigli ispred kuće, čuli su samo kako psi laju, ali niko nije otvarao vrata. Nakon toga su razvalili ista i videli Nikolinu koja je bila u nesvesnom stanju na podu, dok je ćerka ležala u krevetu isto u nesvesnom stanju", objašnjava izvor potresnu scenu.

Odmah su pozvali policiju i hitnu pomoć, a čim su došli na lice mjesta shvatili su da je cev koja je pukla usljed građevinskih radova izazvala trovanje gasom. Kolima hitne pomoći prebačene su u bolnicu.

Nikolina je potvrdila da su ona i kćerkica završile u bolnici, ali je rekla da su sada dobro.

"Nisam željela da se to sazna, ali tačno je da je u noći između subote i nedjelje došlo do curenja gasa za grijanje. Nisam htjela sa tim da izađem u javnost dok ne bude defintivno, kriminalistička policija je na uviđaju sada i gledaju sada šta se zapravo dogodilo. Rađena je adaptacija poslije potresa... Neću ništa da tvrdim budući da nemam nikakvu informaciju, ali izgleda da je došlo do neke greške zbog tih radova, ali ne mogu ništa tvrditi. Ali, to jeste tačno. Ćerka i ja smo nakon toga završile u bolnici, sada smo dobro", kaže Nikolina za "Telegraf Jetset".