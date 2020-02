Nikoliji postavili pitanje za osnovce, ona šokirala odgovorom

Popularna pjevačica Nikolija Jovanović (30), kćerka Vesne Zmijanac (63), se mnogo obrukala kada je dala pogrešan odgovor na pitanje koje znaju djeca u osnovnoj školi, dok je pjevačica Milica Pavlović (28) znala odgovor na dosta komplikovanije pitanje.

Jutjuber Danilo Badnjar Čoda (24) je postavljao pitanja, a poznate pjevačice su odgovarale.

"Za Nikoliju je ovo lako: 'Šta je teže - kilo perja ili kilo kamenja'", pitao je jutjuber.

Umjesto da Nikolija ko iz topa da tačan odgovor, ona se skroz zbunila. Čoda je čak i provocirao tražeći od publike da ne dobacuje.

"Šta je teže? Pa, mislim, kilo kamenja, ali verovatno nije", odgovorila je Nikolija.

"Smatrao sam da je Nikolija pametnija...", "Nikolija i intelekt se kamenjima gađali", "Kukala nam majka sa ovakvim zvezdama", "Realno 90% ljudi su se sjebali na tome kad su prvi put culi foru, tako da...", neki su od komentara na Jutjubu.

Sa druge strane, Milica Pavlović je bez razmišljanja dala tačan odgovor na teže pitanje.

"Otac i sin lete avionom. Avion padne i otac mrtav na mestu, ko palačinka, nema ga. Sin jedva preživeo i mora da ide u bolnicu da ide na operaciju. Dolazi hirurg i kaže: Ne mogu da operišem ovo dete, to je moj sin! Kako je to moguće?", pitao je Čoda, a Milici nije dugo trebalo da da odgovor i to tačan.

"Pa majka", rekla je kratko i jasno Milica Pavlović, prenosi "Telegraf.rs".