Nikola Rokvić o supruzi i djeci: Imamo bračnih problema, ali sve rješavamo razgovorom

Nikola Rokvić vrlo je požrtvovan otac i suprug, te svaki trenutak koristi da se posveti porodici. Vrijeme praznika za njega je uvijek posebno doba godine, jer se tada svi okupe i zajedno uživaju u svim vjerskim običajima.

"Običaj nam je da jedne godine budemo kod mojih, a jedne kod Bojaninih u Novom Sadu za praznik. Međutim, ovaj put ćemo biti u Manastiru Mileševa, krsti nam se kumče, pa ćemo se svi radovati divnom prazniku", ističe pjevač, i dodaje da kucanje jajima neće izostati:

"To su divni običaji i volimo da svi zajedno učestvujemo. Naravno, i da uključimo djecu koja se najviše raduju svemu tome. Obično Bojana i ja zajedno farbamo jaja, a onda Leona i Simeon daju svoj pečat crtanjem ili lijepe sličice".

Rokvić ističe da se on i supruga, od kada su postali roditelji, na sve načine trude da svoje nasljednike usmjere na pravi put, kao i da im prenesu hrišćanska načela.

"Mislim da je bitno na djecu prenijeti lijepe stvari, dati im neku bazu i osnovu, a to su ljubav, vjera i ta neka radost i zahvalnost za sve što imaš. Trudimo se da ih učimo pravim vrijednostima i da ih našim primjerom usmjerimo što bolje umijemo", iskren je Nikola.

On takođe otkriva da su mu najživlje uspomene iz djetinjstva koje su vezane za Uskrs upravo igrarije s bratom Markom i nestašluci koje su priređivali roditeljima.

"Kad smo bili djeca, Marko i ja smo imali običaj da se probudimo u zoru i dok roditelji još nisu ustali, polupamo pola jaja. Tako da mi je to ostalo upečatljivo iz djetinjstva", kroz osmijeh ističe Rokvić.

Uskrs je praznik koji se između ostalog vezuje za praštanje i pokajanje, a Nikola odgovara na pitanje kakav je njegov utisak, da li su ljudi naučili da danas iskreno oproste ili smo postali previše sujetni.

"Mislim da nam je oproštaj prijeko potreban, jer držati neke stvari u sebi to ne može da dovede do dobrog. Ako nekome nešto zamjeraš ti automatski tu emociju držiš u sebi, to tebi škodi. Tada je oproštaj jako bitan, kao i pokajanje, i mislim da čovjek može i treba na sve načine da se potrudi da svima oprosti i da oprosti sebi".

Nikola i Bojana važe za jedan od najskladnijih bračnih parova na estradi, a nedavno su proslavili i desetogodišnjicu veze. Pjevač ne krije da i u njihovom braku postoje trzavice, ali da kada je temelj ljubav, ne postoji problem koji ne može da se riješi.

"Kao u svakom braku, iskušenja su tu. Trudimo se da razgovorom riješimo nesuglasice i mislim da je bitno čuvati jedno drugo, kao i čuvati drugog od sebe. Hvala bogu, mi uspjevamo u svemu tome, naravno nekad ima trzavica, ali uz zdravorazumski razgovor sve to prevaziđemo. Najbitnije je da ima ljubavi, naravno mora i dosta kompromisa da postoji u bračnoj zajednici i razumjevanja", otkriva Rokvić, i dodaje kako najčešće provodi vrijeme kada se osami sa suprugom:

"Najviše volimo kad pobjegnemo od obaveza da napravimo jednu domaću supicu koja se krčka jedno tri-četiri sata i da uveče pustimo neku seriju ili film i da se tako opustimo i provedemo veče", piše Blic.