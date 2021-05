Ni organizatori Evrovizije nisu ostali suzdržani: "Uđite u skloništa, stiže srpski URAGAN"

Nakon njihovog nastupa usijale su mreže od komentara, a ni organizatori Evrovizije nisu ostali suzdržani. Naime, na zvaničnoj stranici "Eurosonga" na tviteru osvanula je fotografija djevojaka, a uz to su napisali sljedeće:

- Uđite u skloništa, srpski Uragan stiže sa snažnim naletima kose i plesnim pokretima koji mogu da izazovu materijalnu štetu. Ide gas", napisali su oni.

Take shelter, Serbia’s Hurricane are incoming with force 9 hairography and some dance moves that may cause structural damage. #Eurovision #OpenUp #Serbia https://t.co/KBIqkvCbnn

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 22, 2021