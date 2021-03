"Ni ja više ne znam gde je on, ni šta radi!" Darkova vjerenica se oglasila nakon nove korona žurke

Pjevač Darko Lazić zatečen je sinoć na još jednoj korona žurki u Beogradu koju je razbila komunalna policija.





Lazić je ponovo prekršio mjere.

Naime, komunalna policija zatekla je oko 25 gostiju u objektu koji su usred pandemije lumpovali i veselili se, nakon čega su svi prisutni legitimisani.

Tim povodom oglasila se njegova vjerenica Marina Gagić, koja tvrdi da ne zna ništa o tome gdje je Darko sinoć nastupao.

- Uspavljujem bebu, novinari su počeli da me zovu. Ne znam koja žurka je u pitanju i gdje je to Darko bio... Stvarno ni ja ne znam gdje je on više ni sta radi... Nije kod kuće sad.. Ne znam šta se dešava, probaću sad da ga pozovem - rekla je ona vrlo uznemireno za Srpski telegraf.

Podsjetimo, Laziću ovo nije prvi put da krši mjere, pa je tako nedavno u jednoj kući, u mjestu Dublje kod Bogatića, pjevao u pratnji svog benda, a sudeći po objavama na društvenim mrežama, tu je bilo oko 20 ljudi.