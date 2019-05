Nekadašnja "Očajna domaćica" uskoro iza rešetaka

Da slavnoj glumici Felisiti Hafman prijeti od četiri do deset mjeseci zatvora zbog uloge u skandalu vezanom za davanje mita na prestižnom koledžu, pisalo se još u aprilu. Glumica je tada priznala krivicu, a uskoro će zbog toga morati snositi posljedice.

Naime, zvijezda serije "Očajne domaćice" se odlučila nagoditi s tužilaštvom koje joj je odredilo četiri mjeseca zatvora, uz malu novčanu kaznu i godinu dana uslovnog puštanja na slobodu.

"Sramota me zbog onoga što sam uradila, to je bilo pogrešno. To što sam htjela pomoći kćerki nije izgovor za kršenje zakona ili nepoštenje", izjavila je Felisiti.

Prema pisanjima američkih medija, Hafman bi zatvorsku ćeliju dijelila sa još dvije ili tri žene, a njene dnevne obaveze bi uključivale i čišćenje toaleta.

Još jedna glumica koja se našla u centru skandala o davanju mita je i Lori Laflin, zvijezda serije "Puna kuća", no ona nije priznala krivicu.