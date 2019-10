Neće više Zmaj biti glup i laprdati! Pokušali su me ubiti, ubiti moju stoku! Sudija koji me zatvorio odgovaraće pred Bogom što mi je medvjed napao stoku. Do smrti ću tražiti da sud osudi medvjeda koji mi je pobio nejaku telad – govori u svom stilu Ilija Grahovac, poznatiji kao Zmaj od Šipova.

Zmaju se sudi za napad na osobu koja je nožem ubola njegovu kravu. Učestvovao je u rijalitiju “Parovi”, pa vrlo često prepriča neku dogodovštinu iz tog perioda. – Ja sam Milomiru Mariću skočio na sto i rekao: “Ćuti, sada ja govorim!” Nemoj i ti da me prekidaš da ne bih i tebi skočio na sto – kaže Zmaj. Naime, Zmaj je u pritvoru banjalučkog zatvora Tunjice započeo štrajk glađu 4. septembra, kada je pritvoren zbog, kako je navedeno, neodazivanja na ročište u Opštinskom sudu Mrkonjić Grad, gdje mu se sudi za nanošenje lakših tjelesnih povreda. Sutra mu je novo ročište na sudu u Mrkonjić Gradu. – Neće me osuditi, jer iza mene stoji moj advokat Tomić, Bog i moja pamet! Nema tačke dva! Oni su mislili da ću ja ostati u zatvoru i da će raskrčmiti moju imovinu. Neće. Ja sam štrajkovao glađu devet dana, a mogao sam 111 dana. Ja sam najjači, mene niko u Šipovu ne može istući, može me samo ubiti – kaže on.