Ne bira sredstva: Severina angažovala advokata koji je privođen zbog NASILJA U PORODICI

Hrvatska pjevačica Severina Kojić godinama unazad sudi se za starateljstvo s kraljem bakra Milanom Popovićem, s kojim ima sina Aleksandra.

Kako Srpski telegraf saznaje, novo ročište zakazano je za kraj mjeseca, a tada će se Severina pojaviti sa svojim novim pravnim zastupnikom Denisom Huseinom. On je javnosti poznat po tome da je tužen za nasilje u porodici, zbog čega je i privođen, a njegova bivša supruga Irina Jelčić-Husein ispričala je kakav je pakao s njim proživljavala.

Naime, izvor blizak pjevačici kaže da je šokiran njenom odlukom da se za starateljstvo nad djetetom bori nasilnik.

"Severina nije baš imala izbora jer niko nije želio da preuzme njen slučaj nakon što je firma "Budimir & Meter" odlučila da prekine saradnju s njom zbog dugova. Osim što borba za starateljstvo traje godinama te je predmet veoma kompleksan, pročulo se da nije plaćala advokatske usluge te niko nije želio da se lati takvog zalogaja. Iz očaja je otišla kod Denisa Huseina, koji je poznat kao nasilnik, ali je on pristao da je zastupa u sporovima koji su u toku za starateljstvo nad sinom Aleksandrom. S obzirom na to kakva osoba je zastupa, bolje da nije uzela nikoga nego što je izabrala njega", navodi dobro obaviješten izvor i ističe da je Husein na veoma lošem glasu.

Šamarao baku pred djetetom

U komšiluku redovno otkrivaju skandale u koje je umiješan advokat Denis Husein, osuđivani napasnik, koji je u vrijeme najvećih sukoba sa bivšom suprugom, preuzimajući dijete u školi od bake, ošamario nesretnu staricu! Inače, prije ovog nesretnog događaja bivša Huseinova žena Irina Jelčić je pristala da se nagodi s njim, odustajući čak i od tužbe zbog dobrobiti djeteta. I pored miroljubivih pokušaja da se stvari umire jer je u pitanju život djeteta, Husein je na to opet odgovorio nasiljem, šamarajući majku bivše supruge, i to ispred škole!

"Husein, koji je prije više od deceniju dospio u žižu hrvatske javnosti nakon što je završio u zatvoru zbog zlostavljanja supruge Irine Jelčić-Husein, nikako nije neko ko bi trebalo da se bavi porodičnim pravom, a kamoli da zastupa interese djeteta. Taj čovjek je monstrum. Huseinova bivša supruga Irina Jelčić-Husein, koja je također advokat, godinama je trpjela nasilje i uvrede od Denisa. Husein je Irinu tukao pred djetetom i nazivao je pogrdnim imenima, što je, kako su psiholozi poslije ustanovili, imalo katastrofalne posljedice po njihovog sina. Nekoliko puta joj je i otimao dijete, pa ga je žena prijavljivala policiji. Zbog toga je bio i u zatvoru. Kako takav čovjek može da se bori za prava i dobrobit bilo čijeg djeteta? Severina stvarno više ne zna šta radi", zaključio je izvor za srbijanske medije.

Bivša supruga Severininog advokata Denisa Huseina Irina je ispričala za hrvatski "Nacional" i da je bivši muž pokušao da joj otme dokumentaciju koju je nosila na sud i tom prilikom ju je povrijedio, a njihov sin je u posljednjem trenutku uspio da ga smiri.

"Htio je da mi iz torbe nasilu izvuče neku dokumentaciju vezanu uz našu prepisku pred centrom za socijalni rad. Kada mu to nisam dopustila, počeo je da me juri po stanu, a zatim i čupa za kosu. Sin je sve to gledao i na kraju mu je slomio naočale kako bi prestao da me tuče. Nekoliko dana imala sam mobilisan vrat zbog povreda koje mi je nanio", rekla je Irina Jelčić, a medicinska dokumentacija potvrdila je njenu izjavu.

Potom je policija protiv Denisa Huseina podnijela prekršajnu prijavu zbog nasilja u porodici nad suprugom i sinom.

"Jedne večeri Denis mi je pozvonio na vrata i tražio da vidi sina. Dopustila sam mu da uđe iako taj dan nije imao pravo da ga vidi. Potom mi je pred djetetom rekao: "Pi*ketino, lažljivice!" Uzeo je za ruku sina i počeo da ga vuče iz stana. On se opirao, ali ga je stavio na zadnje sjedište i htio da ga odvede. Istrčala sam iz stana i sjela na prednje sjedište. Potom je izašao iz auta, počupao me za kosu i počeo da izvlači napolje, a onda mi je oteo mobilni telefon. Kada je primjetio da se držim za naslon sjedišta, više puta mi je zalupio vrata po ruci. Potom sam pala, a on mi je oteo sina", izjavila je 2005. godine Irina Jelčić-Husein opisujući svoje probleme s bivšim suprugom.

Podsjećamo, mediji u Srbiji su početkom godine objavili da je Severina Kojić ostala bez pravnih zastupnika jer joj je advokatska kancelarija "Budimir & Meter" otkazala punomoć pošto je pjevačica ostala dužna veliki novac ovoj poznatoj zagrebačkoj advokatskoj kancelariji. Njen PR Tomica Petrović je tada negirao da je pjevačica dužna, ali nije otkrivao detalje zbog čega su iz "Budimir & Meter" otkazali saradnju.