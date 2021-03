Natalija Šćekić: Nudili su mi 120.000 KM da zavedem Đokovića

Srpska manekenka Natalija Šćekić otkrila je da joj je ponuđeno 60.000 evra da zavede i tajno snimi Novaka Đokovića, što je ona odbila

Ona je za Marku otkrila kako je dobila nepristojnu ponudu da ucjenjuje najboljeg tenisera svijeta.

- Kontaktirao me je jedan momak, poznajemo se iz Londona i mislila sam da je ozbiljan. Kada me je pozvao na sastanak mislila sam da je razlog posao. Međutim, kako je razgovor odmicao shvatila sam da to nema veze sa onim što radim. Mislila sam da je skrivena kamera. Rekao mi je da zavedem Novaka i sve snimim i da ne brinem zbog toga. Reko mi je da mogu da dobijem 60.000 evra i putovanje gdje želim - kazala je ona.

Ona je mislila da se radi o neslanoj šali.

- Nasmijala sam se, očekivala sam da će reći da je sve šala. Osjećala sam se uvrijeđeno i poniženo. Imao je paklen plan. Rečeno mi je da Novaka odvedem na neko intimno mjesto i sve snimim - pričala je Natalija koja nije željela da učestvuje u zavjeri.