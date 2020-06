Bila je vozačica Supercarsa, ali se odlučila za veliku promjenu. Australka Reni Grejsi, odrekla se karijere u kojoj kako kaže nije uspjela napraviti ono što je planirala. Danas ima 25 godina, a posao kojoj donsoi mnogo više je svijet filmova za odrasla.

Ona je postala popularna porno glumica, a sama tvrdi da je to učinila samo zato što je zarađivala malo.

Prema njenim riječima sada zarađuje 25.000 australskih dolara sedmično (nešto više od 30.000 KM).

- To me je dovelo u finansijski položaj o kojem nikada nisam mogla sanjati. Uživam, dobro sam, bez obzira kako me zbog toga zvali. Zarađujem dobro i ugodno mi je. Ovo je najbolja stvar koju sam napravila u životu, rekla je na za "Daily Telegraph" djevojka koja ima svoju stranicu gdje prodaje fotografije i videozapise.

Uz to naglasila je kako su svemu ima podršku porodice.