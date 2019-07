Nakon što se Lukas pojavio sa novom djevojkom, oglasila se njegova bivša supruga

Nakon što je Aca Lukas predstavio javnosti svoju novu djevojku Jovanu, oglasila se i Acina bivša supruga Sonja Vuksanović.

- Od vas sam saznala da Aca ima novu djevojku, ali stvarno ne znam ko je ta djevojka. Stvarno me ne zanima s kim je on trenutno, meni je to sve simpatično. Nadam se samo da će ga ona možda ubijediti da mi što prije potpiše papire za razvod braka. Mislim da bi to stvarno bilo sjajno. Nisam, iskreno, čula da njegovu djevojku porede sa mnom, ali mi je i to simpatično. Iskreno, meni svaka djevojka ide uz njega. Ne bih tu ništa mnogo komentirala - kazala je Sonja Vuksanović za Kurir.

Podsjetimo, na promociju nove duetske pjesme s Majom Berović, pjevač je došao u društvu atraktivne plavuše.

Na sve ovo, Lukas je kazao da djevojke mijenja kao automobile, staro za novo.

- Mogu samo kazati da se moja nova djevojka zove Jovana. Djevojka mora biti nova, zato se i zove djevojka. Mijenjam staro za novo, kao i automobil - kazao je Aca.