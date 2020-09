Nakon filma, pojavile se i Severinine nage fotografije

Pjevačica se našalila u vezi sa svojim "filmom" i ispričala šta joj je tim povodom rekao Arsen Dedić!

Severina Kojić objavila je na Instagramu snimak u kaže kako je ubijeđena da njen "onaj" film niko nikada nije gledao. Riječ je o video snimku sa jahte iz 2004. godine, kada se pjevačica našla usred regionalnog skandala.

Pjevačica se prisjetila podrške koju je tih dana dobijala od mnogo ljudi, između ostalog i od Arsena Dedića, pa je ispričala anegdotu vezanu za njega, odnosno šta joj je u vezi sa snimkom rekao čuveni pjevač.

"Podrška je važna, ja to znam iz svog života. Naime, bilo je nekih situacija u životu koje su mi bile baš loše, neću o ovim zadnjima, to nije ništa duhovito. Ali ima nekih situacija koje su baš bile duhovite, u najgorim situacijama za jednu ženu. Znate da je izašao, pre sto godina, neki moj film. Ja sam još uvjerena da to niko nikad nije gledao", ispričala je ona.

Pjevačica se potom prisjetila šta joj je veliki Arsen rekao.

"Koleginice, ja sam čuo da vi imate neki film, ali da nema glazbu, pa se preporučujem, ja sam filmski kompozitor", prisjetila se pjevačica.

Podsjetimo, Severinine nage fotografije u javnost su izašle 2018. godine.