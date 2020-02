Najpoznatija "zečica" poslala poruku: Nisam laka supruga

Seks-bomba se nakon ove objave u medijima oglašavala u nekoliko navrata, a novim, može se reći iskrenim statusom na Tviteru objasnila je da nije tako divna supruga.

- Htjela sam samo jednom da se udam, zar to ne želimo svi? Imam divnu porodicu. Dobra sam majka, samo nisam sjajna supruga - ne možeš sve da imaš. Nisam laka supruga - napisala je Pamela na društvenoj mreži.

“I only wanted to be married once ... doesn’t everyone?,

“I have a beautiful family,

I am a good mom...

just not a great wife -

can’t have it all “ pic.twitter.com/fd3Y8YExoh

— Pamela Anderson (@pamfoundation) February 9, 2020