"Najplaćeniji srpski sportista htio da mu budem ljubavnice": Ispovijest prelijepe Monel

Mlada djevojka Monel Planin otkrila je da joj je najplaćeniji srpski sportista nudio da mu bude ljubavnica...

Monel je atraktivna plavuša koja ima želju da se bavi modom, ali i da dokaže da ne moraju žene da budu sponzoruše kako bi uspjele u životu.

Na njenom tijelu je sve prirodno i ljuti se kada joj kažu da misle da je radila neku plastičnu operaciju.

Ona je u intervjuu za BalkanInfo ispričala veoma interesantne detalje iz svog života.

Naravno, krenula je od djetinjstava...

"Rođena sam u Americi kao bogata djevojčica, ali se sve promijenilo preko noći. Majka i otac su se upoznali u srednjoj školi u Sloveniji, zavoljeli su se i vjenčali a onda je tata dobio ponudu iz Amerike. Otišli su i uspjeli da se snađu i skuće i naprave dobre finansijske prihode. Međutim, uslijedio je krah na berzi krajem devedesetih i problemi su počeli", opisuje Monel teške početke.

"Živjeli smo blizu Las Vegasa. Moj otac je počeo da se kocka, da pije, majka ga je molila da se smiri. Nije poslušao i na kraju je majka tražila razvod. Otac joj nije htio dati, već je morala da mu plati sve što ima. Mislio je da mama neće da potpiše papire za sve, ali je na kraju ostavila milione, vilu, jahtu, i pokupila mene i bez ičega se vratila u Sloveniju kod svojih roditelja. Živjela sam sa bakom i dekom i imala divno djetinjstvo. Kada su oni umrli, ostavili su nam neke nekretnine", rekla je ova atraktivna plavuša kojoj su razni biznismeni i bogataši nudili nepristojne ponude.

"Ja shvatam da muškarac ponudi sve djevojci za koju se odlučio da mu bude žena. Ali ti ljudi su mene vidjeli prvi put u životu. To mi je neshvatljivo. Bilo je tu latinoameričkih glumaca, grčkih bogataša, turskih biznismena", otkrila je Monel, a posebno je zaintrigirala sve kada je na spisak "udvarača" stavila i najplaćenijeg srpskog sportistu.

"Družila sam se sa tim sportistom, a onda je želio nešto drugo. Zapravo situacija je bila takva da smo bili prijatelji. Ja sam došla u Beograd nisam poznavala nikoga, on je mene upoznao sa društvom i tako smo se družili svi zajedno neko vrijeme. Meni nije smetalo to što je on zauzet, jer smo prijatelji. Bila sam srećna da imam druga za koga sam mislila da me ne gleda samo kao tijelo. Jer, na kraju krajeva, ko bi očekivao to kad je on zauzet. Naivna sam bila i nadala se da me ne gleda kao tijelo. Rekao je u jednom momentu da ne možemo da budemo prijatelji više i da je lud za mnom. Uslijedila je ta nepristojna ponuda", rekla je Monel i dodala:

"Iskreno, nisam razmišljala u smjeru da on raskine sa djevojkom, pa da bude samnom. Da neko gradi porodicu na nečijoj muci ,iz nečega što je propalo, ne pada mi na pamet. Ali, eto to se sve završilo ostale su uspomene na lijepo prijateljstvo, ništa ne zamjeram. Bila je to samo iluzija", zaključila je lijepa Monel.