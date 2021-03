Nada Topčagić zbog Zlatana Ibrahimovića na tabletama

Šok za sve, za svijet, ali izgleda ponajviše za Nadu Topčagić. Zlatan Ibrahimović je na scenu festivala u Sanremu izašao uz taktove pozatog hita narodne muzike "Jutro je", koji izvodi upravo Nada Topčagić.

Kako kaže, sada je napravila sve, lansirana je u orbitu, ali nikako ne može da dođe sebi.

- Ja ne mogu da dođem sebi. Jutros sam u četiri sata morala da popijem bromazepam. Kada sam vidjela o čemu se radi i kada su počeli svi da me zovu i da me proganjaju… Nisam vjerovala da ću ovako jutro da dočekam. To je za mene… Ma, ne moram više ništa u životu da snimam, ovo je vrhunac moje karijere. Zlatan je mene bacio totalno u orbitu, a ja sam otišla i nestala. Totalno me je katapultirao. Takav jedan čovjek, takva jedna ličnost… Fudbal je fudbal i vole ga svi. Omiljen je u celom svjetu. U moru hitova i pjevača da se nađu taktovi moje pjesme ‘Jutro je’, pa šta bolje da poželiš u životu - izjavila je Topčagić za "Nova S".