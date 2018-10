Mustafa ljut na Eminu

İlişkileri olduğu iddia edilen iş adamı Sadettin Saran ve şarkıcı Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic hakkında yeni bir iddia ortaya çıktı.Söylemezsem Olmaz adlı magazin programının sunucularından Bircan Bali'nin iddiasına göre ikili Çanakkale Asos'ta bir otelde fazla gürültü çıkartıkları için diğer müşteriler tarafından şikayet edilmişler.Ayrıca diğer bir iddiaya göre ikisinin de Asos ta olma sebepleri oraya bir taş ev yaptırmak istemeleri imiş.#magazin #gündem #sadettinsaran #eminajahovic #mustafasandal #bircanbali #söylemezsemolmaz

