Mladoženja u 84-oj godini: Ovako je izgledalo vjenčanje Tozovca

Pjevač Predrag Živković Tozovac oženio je prošlog vikenda svoju izabranicu Emiliju Mimu, a sada se u javnosti pojavio još jedan snimak sa intimnog slavlja.

Tozovac i njegova supruga Mima vjenčali su se u svom stanu, gdje su zatim u najužem krugu prijatelja ovaj čin proslavili uz pjesmu.

Na snimku, koji možete pogledati iznad, vidi se mlada koja goste poslužuje kiflicama, dok je ponosni mladoženja u jednom trenutku nazdravljao šoljicom kafe.

Kako je sve izgledalo pogledajte OVDJE.

Čuvenom pjevaču ovo je drugi brak, a na ludi kamen odlučio je ponovo da stane u 84. godini, nakon 40 godina ljubavi sa Mimom.

– Bio sam oženjen kao mlad čovjek, sa dvadeset godina. Brak tada nije uspio. Živim sa Emilijom, koju najlkepše volim četrdeset godina. Imao sam jednostavno želju da krunišem jedno zajedničko vrijeme života u ljubav. To je jedini razlog. Bilo je veselo. Veoma emotivno za mene, radovao sam se tome. Ali ova drugarica korona nije nikome prijatelj, ni nama. Zato smo to uradili najinitmnije, u stanu. Došao je matičar, zajedno sa kumovima, i to je to. Ljubav je u pitanju – rekao je juče Tozovac za Blic.