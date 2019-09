Prije izvesnog vremena u domaćim medijima osvanula je vijest da je folker Mitar Mirić uplovio u vezu sa 30 godina mlađom pjevačicom Draganom Janićijević, koja se predstavlja kao Lepa Gaga, iako je u dugogodišnjem braku sa suprugom Suzanom.

Nakon toga, pojavila se i informacija da ga je supruga izbacila iz kuće zbog ljubavnice, a Mitar Mirić sada se oglasio tim povodom.

Folker, naime, kaže da je Dragana, koja se pojavila i u njegovom spotu, samo iskoristila njegovu popularnost.

"To ona radi da bi sebi digla cijenu. Snimiš joj spot, a ona to zloupotrebi, pa slika, i tako. Idemo dalje", izjavio je Mirić u emisiji Exkluziv i poručio da nije izbačen iz porodičnog doma.

"Nema od toga ništa! Šta će mi žena reći – ništa! To je dio profesije. Svakog zakači ponešto. Neću da se pravdam, nismo na sudu. Nema ništa od toga i to je to", rekao je Mitar.